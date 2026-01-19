 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale Accidente

El reventón de un neumático produjo un choque en Ruta 12, cerca de Ceibas

Fue en la noche del domingo. Daños materiales, pero no consecuencias personales.

19 Ene, 2026, 20:29 PM

Un accidente vial se produjo el domingo a las 20:36 hs, en la Autovía N°12, km 154, cerca de Ceibas, en sentido Entre Ríos a Buenos Aires.

Por reventón de neumático de un vehículo, se generó el siniestro que terminó con los dos autos en la banquina.

 

Vehículos Involucrados

 

- FORD ECOSPORT, conducido por una mujer mayor de edad de nacionalidad paraguaya, con domicilio en La Plata, BS AS.

- FORD KA, conducido por un hombre con dos pasajeras femeninas, todos con domicilio en Esteban Echeverría, BS AS.

 

Descripción del Incidente

 

- La conductora del FORD ECOSPORT sufrió un reventón del neumático delantero, lo que le hizo perder el control y chocar con el FORD KA.

- Ambos vehículos terminaron en la banquina sin mayores consecuencias.

- No hubo lesionados.

 

 

Acciones de los Bomberos

 

- Una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas (móvil N° 24) acudió al lugar.

- Se evaluó a los ocupantes y se cambió la rueda de la camioneta FORD ECOSPORT.

 

Colaboración

 

- Gendarmería Nacional Puesto Vial Ceibas

 

Regreso a Base

 

- La dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresó a las 21:26 hs.

Temas

Accidente

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso