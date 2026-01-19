El reventón de un neumático produjo un choque en Ruta 12, cerca de Ceibas

Un accidente vial se produjo el domingo a las 20:36 hs, en la Autovía N°12, km 154, cerca de Ceibas, en sentido Entre Ríos a Buenos Aires.

Por reventón de neumático de un vehículo, se generó el siniestro que terminó con los dos autos en la banquina.

Vehículos Involucrados

- FORD ECOSPORT, conducido por una mujer mayor de edad de nacionalidad paraguaya, con domicilio en La Plata, BS AS.

- FORD KA, conducido por un hombre con dos pasajeras femeninas, todos con domicilio en Esteban Echeverría, BS AS.

Descripción del Incidente

- La conductora del FORD ECOSPORT sufrió un reventón del neumático delantero, lo que le hizo perder el control y chocar con el FORD KA.

- Ambos vehículos terminaron en la banquina sin mayores consecuencias.

- No hubo lesionados.

Acciones de los Bomberos

- Una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas (móvil N° 24) acudió al lugar.

- Se evaluó a los ocupantes y se cambió la rueda de la camioneta FORD ECOSPORT.

Colaboración

- Gendarmería Nacional Puesto Vial Ceibas

Regreso a Base

- La dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresó a las 21:26 hs.