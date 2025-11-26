Tras un siniestro vial logran recuperar una motocicleta robada en Gualeguaychú

Personal policial de Comisaría Segunda logró recuperar una motocicleta con pedido de secuestro, luego de que fuera retirada del lugar donde ocurrió un siniestro vial por familiares y amigos del accidentado, en la intersección de Güemes y Zubiaur.

El siniestro vial ocurrió el pasado lunes en, donde un joven de 19 años resultó con lesiones de carácter grave.

Efectivos de Comisaría Segunda, en el marco de tareas investigativas desarrolladas en el barrio Esperanza, localizaron el domicilio donde se encontraba la motocicleta. El mismo era propiedad de una mujer de 44 años.

La situación se informó al fiscal en turno y se dispuso a realizar acta de entrega voluntaria, acta de secuestro y la intervención del verificador y mecánico policial.

La motocicleta presentaba faltantes, hallándose sin dominio, sin pechera y sin cachas laterales.

Asimismo, al corroborar el número de cuadro y motor, se estableció que correspondían a una motocicleta marca Motomel denunciada como sustraída el pasado 9 de noviembre.

La denuncia había sido realizada en la oportunidad, en la Comisaría Cuarta, por parte de un ciudadano de 42 años.