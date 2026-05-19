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Guale AGENCIA DE SEGURIDAD

“La SUBE va a tu escuela” sigue llegando a más instituciones de la ciudad

El programa facilita el acceso a trámites SUBE para estudiantes y docentes, con operativos en establecimientos educativos de Gualeguaychú.

19 May, 2026, 14:30 PM

La Agencia de Seguridad, a través de la Dirección de Tránsito y el Área de Transporte Público, informó que el programa “La SUBE va a tu escuela” continúa ampliando su alcance en distintos establecimientos educativos de la ciudad.

 

Durante los últimos días, los operativos se desarrollaron en la Escuela N.º 115 “La Milagrosa”, el Instituto “Luis María Bértora”, la ESJA N.º 5 “Luis N. Palma” y la Escuela Secundaria N.º 2 “Profesor Pablo Haedo”, donde se realizaron altas de tarjetas SUBE, actualizaciones de beneficios y asesoramiento para estudiantes y docentes.

 

La iniciativa busca acercar el servicio a la comunidad educativa y facilitar la realización de trámites vinculados al sistema SUBE, evitando que estudiantes, docentes y familias deban trasladarse hasta las oficinas correspondientes.

 

A través de este programa, los equipos de Transporte Público se trasladan a las instituciones para acompañar a la comunidad escolar en el acceso a la tarjeta y a los beneficios disponibles, con atención directa y orientación sobre cada trámite.

 

Desde el área informaron que “La SUBE va a tu escuela” continuará recorriendo distintas instituciones de Gualeguaychú durante las próximas semanas, con el objetivo de seguir acercando herramientas concretas que simplifiquen el acceso al transporte público.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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