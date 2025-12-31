 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Inscriben para la Residencia de estudiantes en La Plata

Berta Baldi, directora de Educación de la Municipalidad de Gualeguaychú, informó en RADIO MÁXIMA que comenzaron las inscripciones para chicos que vayan a estudiar en La Plata y aspiren a vivir en la casa de CEREGU.

31 Dic, 2025, 10:17 AM

Hay tres lugares disponibles, y los interesados deben presentarse en la Dirección de Educación, en 25 de Mayo 718.

 

El formulario de inscripción puede descargarse en el siguiente enlace: Planilla de inscripción.

Para completar el proceso, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

  • Documento de identidad (original y fotocopia).
  • Certificado de CUIL del alumno.
  • Certificado de título en trámite.
  • Certificado oficial de promedios de calificaciones (fotocopia autenticada).
  • Libreta de calificaciones (fotocopia autenticada).
  • Recibos de sueldo o declaración de ingresos de los padres o tutores (original y fotocopias).

Temas

INSCRIPCIONES LA PLATA Educación Municipalidad

