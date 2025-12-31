Inscriben para la Residencia de estudiantes en La Plata

Hay tres lugares disponibles, y los interesados deben presentarse en la Dirección de Educación, en 25 de Mayo 718.
El formulario de inscripción puede descargarse en el siguiente enlace: Planilla de inscripción.
Para completar el proceso, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:
- Documento de identidad (original y fotocopia).
- Certificado de CUIL del alumno.
- Certificado de título en trámite.
- Certificado oficial de promedios de calificaciones (fotocopia autenticada).
- Libreta de calificaciones (fotocopia autenticada).
- Recibos de sueldo o declaración de ingresos de los padres o tutores (original y fotocopias).
