Inscriben para la Residencia de estudiantes en La Plata

Hay tres lugares disponibles, y los interesados deben presentarse en la Dirección de Educación, en 25 de Mayo 718.

El formulario de inscripción puede descargarse en el siguiente enlace: Planilla de inscripción.

Para completar el proceso, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

Documento de identidad (original y fotocopia).

Certificado de CUIL del alumno.

Certificado de título en trámite.

Certificado oficial de promedios de calificaciones (fotocopia autenticada).

Libreta de calificaciones (fotocopia autenticada).

Recibos de sueldo o declaración de ingresos de los padres o tutores (original y fotocopias).