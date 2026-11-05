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Guale POLICIALES

Llevaba maderas robadas en bicicleta, dijo que se las habían regalado y terminó detenido

Según el informe policial: un hombre de 47 años fue interceptado en inmediaciones de Santiago Díaz y San Juan mientras transportaba postes de alambrado. El propietario de los elementos aseguró que habían sido sustraídos de su propiedad.

5 Nov, 2026, 19:56 PM
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Un hombre de 47 años fue detenido durante la tarde de este jueves en Gualeguaychú, acusado de sustraer maderas utilizadas para postes de alambrado.

 

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de Santiago Díaz y San Juan, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban recorridas preventivas y observaron a un hombre que circulaba en bicicleta transportando varias maderas tipo tijera.

 

Al advertir la presencia policial, el individuo intentó evadir a los uniformados, por lo que fue interceptado e identificado.

 

Cuando los efectivos le preguntaron por la procedencia de los elementos, el hombre aseguró que se los habían regalado. Sin embargo, tras realizar averiguaciones, los policías lograron localizar al propietario de las maderas, quien negó haberlas entregado y denunció que habían sido sustraídas de su propiedad.

 

Ante esta situación, la Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro de los elementos, que posteriormente fueron restituidos a su legítimo propietario.

 

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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