 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CAMBIO

A partir del 10 de noviembre, Desarrollo Humano tendrá nueva dirección

La secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Gualeguaychú comenzará a funcionar en su nueva dirección de Rivadavia 845, donde también atenderán la dirección de Desarrollo Social y el área de Adultos Mayores.

4 Nov, 2026, 20:17 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

El Gobierno de Gualeguaychú informa que, a partir del martes 10 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Humano trasladará su sede de atención a Rivadavia 845, donde continuará desarrollando sus tareas administrativas, de gestión y de acompañamiento a la comunidad. La atención al público será de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.

 

La nueva ubicación permitirá concentrar en un mismo edificio el funcionamiento de distintas dependencias municipales vinculadas con las políticas de Desarrollo Humano, con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos a los servicios y mejorar la articulación entre las áreas. En este sentido, también funcionarán en Rivadavia 845 la Dirección de Desarrollo Social y el Área de Adultos Mayores, que continuarán brindando atención y acompañamiento a las personas que requieran orientación o realizar gestiones vinculadas con sus respectivos servicios.

 

La Secretaría de Desarrollo Humano tiene a su cargo la coordinación de diferentes políticas públicas municipales orientadas al bienestar de la comunidad, mediante el trabajo articulado de áreas y programas que abordan distintas necesidades de la población. Por su parte, la Dirección de Desarrollo Social desarrolla acciones de acompañamiento y asistencia destinadas a vecinos y familias, promoviendo el acceso a recursos, programas y herramientas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, el Área de Adultos Mayores lleva adelante propuestas orientadas a promover el envejecimiento activo, la participación social y el bienestar integral de las personas mayores, a través de actividades recreativas, deportivas, culturales y espacios de encuentro.

 

La concentración de estas dependencias en una misma sede busca favorecer la organización del trabajo institucional y fortalecer la coordinación de las acciones que se desarrollan desde la Secretaría de Desarrollo Humano, facilitando la vinculación entre los equipos municipales.

 

Prensa municipal

Temas

CAMBIO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso