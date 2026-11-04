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Guale NARCOMENUDEO

Tres allanamientos y dos detenidos por presunta venta de drogas en el Barrio Yapeyú

Los operativos se realizaron en la zona sur de Gualeguaychú, con la colaboración del Grupo Especial de Ibicuy. Cocaína, dinero en efectivo y teléfonos fueron secuestrados. Un hombre y una mujer quedaron detenidos.

4 Nov, 2026, 21:05 PM
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En el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, personal de la División Drogas Peligrosas de Gualeguaychú llevó adelante tres procedimientos de allanamiento y registro domiciliario en el barrio Yapeyú, con la colaboración del Grupo Especial de Islas del Ibicuy.

 

Los operativos se desarrollaron durante la jornada de este miércoles, entre las 10:00 y las 13:15 horas, en España y Marito Suarez, uno en un pasillo del barrio, jurisdicción de Comisaría Segunda.

 

Las medidas judiciales fueron dispuestas en el marco de un legajo tramitado ante la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), con intervención de la Fiscalía N.º 3, a cargo de la Dra. Martina Cedrés, y del Juzgado de Garantías y Transición N.º 2, subrogante, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes.

 

Los procedimientos finalizaron con el secuestro de envoltorios de nylon que contenían una sustancia que, tras ser sometida a los correspondientes reactivos, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, más de $300.000 en efectivo, dos teléfonos celulares y una balanza, la aprehensión de una mujer de 24 años y un hombre de 25, mientras además, se identificaron cuatro hombres mayores de edad, de 45, 27 y dos de 32 años, quienes fueron trasladados para correcta identificación, siendo posteriormente desocupados.

 

Prensa Jefatura Dptal Gchu

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