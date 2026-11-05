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Guale AMBIENTE

Recomendaciones ante la presencia de enjambres de abejas en la ciudad

La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria informa que la aparición de agrupaciones de abejas en zonas urbanas es un proceso natural propio de esta época del año. Se solicita a la comunidad no atacarlas y avisar a Veterinaria.

5 Nov, 2026, 12:49 PM
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La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Gualeguaychú informa a la comunidad sobre la presencia de enjambres de abejas en diversos sectores de la ciudad, un fenómeno natural característico de esta época del año.

 

Este comportamiento responde a un proceso de cambio de colmena: una parte de la colonia, junta con su reina, se traslada en busca de un nuevo sitio para establecerse. Durante este trayecto, los insectos se detienen de manera temporal para descansar, permaneciendo en el lugar desde unas pocas horas hasta cuatro días antes de continuar su rumbo.

 

Desde el área municipal se remarca que los enjambres no representan un peligro si no se los molesta, debido a que en este estado las abejas no están defendiendo su nido ni sus reservas de alimento. Por este motivo, se solicita a la población no fumigar ni atacar a los grupos de abejas, cuya labor de polinización resulta vital para el equilibrio ambiental y la producción de alimentos.

 

Ante la presencia de un enjambre en la vía pública o en una propiedad, se deben seguir las siguientes indicaciones:

- No acercarse ni intentar ahuyentar a los insectos.

- No aplicar productos químicos, agua ni humo.

- Comunicarse con la Dirección de Veterinaria al teléfono 3446-332264 para recibir orientación sobre los pasos a seguir y coordinar la asistencia de personal capacitado en caso de evaluar una situación de riesgo.

 

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