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Guale AMBIENTE

Instalaron ovitrampas en puntos estratégicos de la ciudad para el control del Aedes aegypti

Comenzó un operativo de vigilancia del mosquito transmisor de dengue, zika y chikungunya. Se colocaron dispositivos en centros de salud, el Hospital Centenario, el Cementerio Norte y otros puntos de la ciudad.

3 Nov, 2026, 18:13 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú inició un operativo de vigilancia y prevención del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, a través de la colocación de ovitrampas en distintos sectores de la ciudad.

 

Durante la mañana del lunes 2 de noviembre, personal de la Dirección de Veterinaria instaló los dispositivos en la totalidad de los centros de salud locales, en el Hospital Centenario, en el Cementerio Norte y en la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria.

 

El sistema contempla un monitoreo continuo de cada punto de control. Todos los lunes se realizará la revisión periódica para detectar la presencia de huevos o larvas. Los datos obtenidos permitirán determinar la distribución territorial del vector y orientar las tareas de de control focalizado.

 

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, señaló que “la prevención es una herramienta fundamental para cuidar el ambiente y proteger la salud de toda la sociedad. Desde el Gobierno municipal entendemos que anticiparnos, contar con información y sostener estos controles en el tiempo nos permite tomar mejores decisiones y actuar de manera responsable frente a posibles riesgos sanitarios”.

 

La colocación de las ovitrampas forma parte de una estrategia de vigilancia ambiental y sanitaria para fortalecer la detección temprana y acompañar las medidas de prevención frente a enfermedades transmitidas por mosquitos.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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