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Guale POLICIALES

Incumplió el arresto domiciliario y fue detenido en una zona de campo de Gualeguaychú

Según el informe policial: un joven de 20 años se retiró sin autorización del establecimiento donde cumplía arresto domiciliario. Fue localizado por la Policía en inmediaciones de Borrajo y Palavecino.

3 Nov, 2026, 22:24 PM
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Un joven de 20 años fue detenido durante la noche de este martes en Gualeguaychú, luego de incumplir una medida de arresto domiciliario dispuesta en el marco de una causa judicial por robo agravado.

 

El procedimiento se registró alrededor de las 20:00, cuando personal de la Comisaría Octava recibió un aviso del encargado del Centro de Ayuda y Recuperación, ubicado sobre calle Borrajo.

 

Según informó el responsable del establecimiento, el joven se había retirado del lugar sin autorización, una situación que ya se habría repetido en otras oportunidades.

 

Ante esta situación, los efectivos policiales iniciaron recorridas por las inmediaciones y lograron localizarlo en la intersección de Borrajo y Palavecino, en una zona de campo, donde procedieron a su aprehensión.

 

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía de Propiedad dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado del joven a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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