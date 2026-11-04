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Estudiantes de la Técnica 2 homenajean a Malvinas en una competencia nacional

El automóvil construido por estudiantes de la EET2, que competirá este fin de semana en Junín, rinde homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas

4 Nov, 2026, 20:40 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Malvinas, acompañó la presentación del vehículo desarrollado por estudiantes de la Escuela de Educación Técnica n.º 2 (EET n.º 2), que participará este fin de semana en una competencia nacional en la ciudad de Junín.

 

El martes 3 de noviembre, la responsable del Área de Malvinas, Nora Dimotta, visitó los talleres de la institución educativa, donde los estudiantes presentaron el automóvil con el que representarán a su escuela en la competencia.

 

Para esta edición, los jóvenes eligieron la causa Malvinas como temática central de la identidad visual del vehículo, con el propósito de rendir homenaje a los veteranos y caídos en la guerra y mantener viva la memoria de quienes defendieron la soberanía argentina sobre las islas.

 

La propuesta vincula los conocimientos adquiridos durante su formación técnica con la construcción de memoria colectiva. A través del diseño y la elaboración del automóvil, los estudiantes incorporaron un mensaje de reconocimiento que acompañará su participación en una competencia de alcance nacional.

 

La elección de esta temática también permite acercar la historia de Malvinas a las nuevas generaciones desde una experiencia educativa concreta, en la que el aprendizaje técnico se complementa con la reflexión sobre la soberanía nacional y la memoria histórica.

 

Durante la visita, Nora Dimotta conoció el trabajo realizado por los estudiantes y docentes, y acompañó a la comunidad educativa en la presentación del proyecto, que combina conocimientos técnicos y trabajo colectivo con un homenaje a quienes participaron en la Guerra de Malvinas.

 

Desde el Área de Malvinas del Gobierno de Gualeguaychú se desarrollan iniciativas destinadas a preservar la memoria histórica y promover el conocimiento de la causa Malvinas, mediante actividades educativas y propuestas de sensibilización en instituciones de la ciudad.

 

La participación de la EET n.º 2 en esta instancia nacional permitirá visibilizar el trabajo de sus estudiantes y docentes, al tiempo que llevará a Junín un mensaje de homenaje y reconocimiento a los veteranos y caídos en Malvinas.

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