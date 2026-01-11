 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CORSO POPULAR

Cuenta regresiva para la primera noche de los Corsos Populares Matecito

La edición 2026 “Marina Correa”, que contará con cinco noches, comenzará el viernes 16 de enero. Participarán murgas, conjuntos carnavalescos, mascaritos y expresiones artísticas locales.

11 Ene, 2026, 19:55 PM

Los Corsos Populares Matecito se desarrollarán durante cinco noches, los días 16, 23 y 30 de enero, y 6 y 13 de febrero, consolidando así a esta fiesta como un espacio de encuentro familiar, participación barrial y celebración comunitaria, con el protagonismo de murgas, conjuntos carnavalescos, personajes y expresiones artísticas locales.

 

Dentro del cronograma se destaca la realización del Corso Infantil, planeado para el 23 de enero y que será una jornada especialmente pensada para las infancias. También está estipulada la fecha del tradicional Entierro del Carnaval, que tendrá lugar el 13 de febrero y que marcará el cierre de esta edición.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

CORSO POPULAR

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso