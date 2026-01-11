Cuenta regresiva para la primera noche de los Corsos Populares Matecito

Los Corsos Populares Matecito se desarrollarán durante cinco noches, los días 16, 23 y 30 de enero, y 6 y 13 de febrero, consolidando así a esta fiesta como un espacio de encuentro familiar, participación barrial y celebración comunitaria, con el protagonismo de murgas, conjuntos carnavalescos, personajes y expresiones artísticas locales.

Dentro del cronograma se destaca la realización del Corso Infantil, planeado para el 23 de enero y que será una jornada especialmente pensada para las infancias. También está estipulada la fecha del tradicional Entierro del Carnaval, que tendrá lugar el 13 de febrero y que marcará el cierre de esta edición.

Municipalidad de Gualeguaychú

