Este año se duplicó la cantidad de feriantes durante el Carnaval

Uno de los ejes centrales de la segunda noche fue la Feria +Carnaval, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano, que se consolida como un espacio ordenado, seguro y de promoción del trabajo local, ubicado frente al Corsódromo. En esta edición, la feria duplicó su cantidad de feriantes, pasando de 40 a 80 emprendedores, acompañada por una puesta en valor integral del predio.

Orlando Alberto Colombera, emprendedor del rubro cotillón, destacó la importancia de participar del espacio: “En lo económico es una ayuda, es un trabajo más, y representa una fuente de trabajo para todos los que estamos acá”. Sobre los cambios respecto de ediciones anteriores, valoró que “se renovaron los puestos, se marcaron los espacios, se pusieron baños y hay más orden”, y destacó el acompañamiento municipal para mantener organizada la feria.

Josefina, emprendedora de maquillaje artístico y glitter, señaló el crecimiento de la propuesta: “El año pasado éramos poquitos y esta parte estaba medio abandonada. Este año pintaron los puestos, hay luces y nosotras también tratamos de traer más cosas para que quede más lindo. Para nosotras es importante estar acá, esperamos todo el año para trabajar en el carnaval”.

Lucrecia, artesana que participa por primera vez, expresó su conformidad con la organización: “Cuando salió la inscripción fui enseguida. Los requisitos eran que sean cosas artesanales y estoy muy conforme. Me dieron el lugar y estoy contenta”.

Desde JRN Mates Gualeyo, emprendimiento familiar de Gualeguay, también destacaron el impacto del carnaval: “La expectativa siempre es alta acá. La gente responde, tanto de la ciudad como de afuera. Siempre muy agradecidos con Gualeguaychú”.

El crecimiento de la feria estuvo acompañado por mejoras en infraestructura, pintura y reacondicionamiento de los puestos, incorporación de cartelería y un nuevo logo institucional, colocación de lonas y el mantenimiento de normas claras de funcionamiento. El canon abonado por los feriantes se reinvierte íntegramente en la propia feria, permitiendo mejorar servicios y condiciones generales del espacio.

Trabajo, educación y cultura

“Desde el comienzo de la gestión, se entendió el Carnaval del País no solamente como un evento, sino como una política pública, a través de la creación del programa municipal +Carnaval, que engloba al trabajo, a la educación y a la cultura”, expresó el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano.

En ese sentido, explicó el trabajo articulado con universidades para la Diplomatura en Industrias Culturales aplicadas al Carnaval, los cursos de tallado en telgopor orientados a la profesionalización de saberes y el workshop de Samba no Pé con artistas internacionales, como parte de una estrategia sostenida de jerarquización del sector.

Olano también remarcó el acompañamiento al carnaval popular y comunitario. “Este año decidimos reafirmar nuestro compromiso con el Corso Popular Matecito. Recibieron un aumento del ciento treinta por ciento en los subsidios municipales, que fueron depositados en el mes de julio para que puedan optimizar sus recursos”, señaló. Además, indicó que las agrupaciones y conjuntos carnavalescos recibieron asesoramiento en vestuario y el acompañamiento de distintas áreas del Gobierno, como Salud y Niñez, Adolescencia y Familia.