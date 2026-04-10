Telmo Martínez: “En el país hay 5 mil clínicas con problemas, y el Jeannot Sueyro no es la excepción”

Telmo Martínez, presidente de la Cooperativa que administra el sanatorio Luis Jeannot Sueyro, dijo en RADIO MÁXIMA que en estos tiempos “uno tiene que tratar de sostenerse”.

Martínez explicó que “la salud atraviesa una situación difícil que se ha ido agravando, porque los grandes financiadores de salud prácticamente desde hace dos años aumentaron entre el 10 y el 12 por ciento, y se nota mucho, además se ha retrasado el cobro y esto afecta a todas las clínicas. Hay retraso y no hay aumento, pero los gastos suben constantemente. El combustible, por ejemplo, también impacta en la salud. Trabajás y ganás menos, y financieramente se va complicando”.

Agregó que “también han bajado las internaciones y las cirugías. La gente que pierde la obra social termina en el hospital público, que termina solucionando un montón de inconvenientes. Por ahí está mejor para la macroeconomía, para a las pequeñas empresas no nos alcanza el dinero”.

Situación de clínicas

Telmo Martínez indicó además que “hay profesionales que van dejando de trabajar con obras sociales porque les pagan poco, o a largo plazo, o les hacen débito sobre trabajos realizados, por eso cobran como particular y eso produce un quiebre del sistema. El problema es nacional, pero en ciudades como Gualeguaychú afecta un poco más”.

El responsable de la cooperativa que administra el sanatorio, indicó que “tenés que estar muy equilibrado para no tener sorpresas, pero se hace muy difícil porque tenemos un costo operativo muy alto, entre lo laboral, los insumos, más todo lo que acarrea la parte impositiva, los servicios, se hace muy difícil. En el país hay 25 mil clínicas, de las cuales 5 mil están con serios problemas, son las clínicas más chicas”.