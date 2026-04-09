Primer encuentro con estudiantes y familias para organizar la Fiesta del 25 de Mayo

En el Centro de Convenciones se llevó a cabo este miércoles la primera reunión informativa con estudiantes y adultos responsables que participarán de la Fiesta del 25 de Mayo en Gualeguaychú.

Durante el encuentro se presentaron los aspectos centrales de la jornada, que comenzará con el acto oficial y el Tedeum, continuará con el desfile patrio en el Parque La Estación y tendrá su cierre en el Corsódromo, donde se desarrollará la fiesta popular con danzas tradicionales como el Pericón Nacional, el chamamé y el vals, con la participación de más de 2000 bailarines.

Además, se explicó cómo será la participación de los cursos a través de las pulperías o puestos temáticos, donde cada grupo deberá presentar una propuesta ambientada en la época de 1810, con venta de comidas típicas. En este marco, se detallaron las condiciones del reglamento y los criterios de evaluación del concurso, que contará con jurado.

Durante la reunión también se informó que los cursos deberán completar la planilla de inscripción y presentar la documentación correspondiente en la oficina de Ceremonial y Protocolo (Yrigoyen 75) antes del 16 de mayo. Para ello, deberán entregar la planilla completa junto con fotocopia de DNI y constancia de CUIL y CBU del responsable, además de los materiales solicitados en el encuentro.

Toda la información necesaria para la participación (incluyendo planilla de inscripción, reglamento, bases del concurso y materiales descargables) se encuentra disponible en el sitio oficial: https://gualeguaychu.gov.ar/fiestadel25demayo

Municipalidad de Gualeguaychú