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Guale 25 DE MAYO

Primer encuentro con estudiantes y familias para organizar la Fiesta del 25 de Mayo

En el Centro de Convenciones se realizó el primer encuentro informativo donde se detalló cómo será la participación de los cursos, los requisitos y la documentación obligatoria para formar parte de la fiesta.

9 Abr, 2026, 15:47 PM

En el Centro de Convenciones se llevó a cabo este miércoles la primera reunión informativa con estudiantes y adultos responsables que participarán de la Fiesta del 25 de Mayo en Gualeguaychú.

 

Durante el encuentro se presentaron los aspectos centrales de la jornada, que comenzará con el acto oficial y el Tedeum, continuará con el desfile patrio en el Parque La Estación y tendrá su cierre en el Corsódromo, donde se desarrollará la fiesta popular con danzas tradicionales como el Pericón Nacional, el chamamé y el vals, con la participación de más de 2000 bailarines.

 

Además, se explicó cómo será la participación de los cursos a través de las pulperías o puestos temáticos, donde cada grupo deberá presentar una propuesta ambientada en la época de 1810, con venta de comidas típicas. En este marco, se detallaron las condiciones del reglamento y los criterios de evaluación del concurso, que contará con jurado.

 

Durante la reunión también se informó que los cursos deberán completar la planilla de inscripción y presentar la documentación correspondiente en la oficina de Ceremonial y Protocolo (Yrigoyen 75) antes del 16 de mayo. Para ello, deberán entregar la planilla completa junto con fotocopia de DNI y constancia de CUIL y CBU del responsable, además de los materiales solicitados en el encuentro.

 

Toda la información necesaria para la participación (incluyendo planilla de inscripción, reglamento, bases del concurso y materiales descargables) se encuentra disponible en el sitio oficial: https://gualeguaychu.gov.ar/fiestadel25demayo

 

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas

25 DE MAYO FIESTA POPULAR Municipalidad ESTUDIANTES

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