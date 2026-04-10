Venta de asado para colaborar con una escuela de Costa Uruguay Sur

Para este domingo, se lanzó una venta de asado con cuero y chorizos a beneficio de la cooperadora de la escuela secundaria número 9 de Costa Uruguay Sur.

Jimena Villanova, docente de la escuela secundaria N° 9 Costa Uruguay Sur, dijo en RADIO MÁXIMA que “necesitamos difusión de la venta que largamos para este domingo de asado con cuero y chorizos, lo recaudado será para cambiar los techos de la escuela y hacer reparaciones eléctricas”.

“Somos una escuela rural, estamos a 25 kilómetros de la ciudad, contamos actualmente con 80 alumnos aproximadamente. Muchos de zonas rurales, y todas las mejoras que se le puede hacer a la escuela es en base a la junta de gobierno de la zona, Cooperadora, donaciones y ayuda”, manifestó la docente.

“Todo es a pulmón, los vecinos de la zona rural siempre están acompañando, pero es todo difícil. Esperamos que la gente nos acompañe”, dijo Jimena. Los alumnos y docentes que viajan desde Gualeguaychú demoran entre 45 minutos y una hora en llegar, y la situación se complica en los días de lluvia. Los alumnos son de zona rural y del barrio Toto Irigoyen, mayoritariamente.