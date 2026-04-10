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Guale ASADO SOLIDARIO

Venta de asado para colaborar con una escuela de Costa Uruguay Sur

Será este domingo. La comunidad educativa realiza esfuerzos para mantener el edificio.

10 Abr, 2026, 10:40 AM

Para este domingo, se lanzó una venta de asado con cuero y chorizos a beneficio de la cooperadora de la escuela secundaria número 9 de Costa Uruguay Sur.

 

Jimena Villanova, docente de la escuela secundaria N° 9 Costa Uruguay Sur, dijo en RADIO MÁXIMA que “necesitamos difusión de la venta que largamos para este domingo de asado con cuero y chorizos, lo recaudado será para cambiar los techos de la escuela y hacer reparaciones eléctricas”.

 

“Somos una escuela rural, estamos a 25 kilómetros de la ciudad, contamos actualmente con 80 alumnos aproximadamente. Muchos de zonas rurales, y todas las mejoras que se le puede hacer a la escuela es en base a la junta de gobierno de la zona, Cooperadora, donaciones y ayuda”, manifestó la docente.

 

Todo es a pulmón, los vecinos de la zona rural siempre están acompañando, pero es todo difícil. Esperamos que la gente nos acompañe”, dijo Jimena. Los alumnos y docentes que viajan desde Gualeguaychú demoran entre 45 minutos y una hora en llegar, y la situación se complica en los días de lluvia. Los alumnos son de zona rural y del barrio Toto Irigoyen, mayoritariamente.

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