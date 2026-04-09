Harán una encuesta en cada escuela de Gualeguaychú para ver el nivel de violencia entre los alumnos

La directora departamental de Educación de Gualeguaychú, Marta Irazábal de Landó, adelantó en RADIO MÁXIMA que se prepara una encuesta en cada escuela pública para evaluar el nivel de violencia, al manifestar que “hay algún grado de agresividad que hay que hacer que se supere”.

Este lunes, Landó encabezó una reunión “con once instituciones y organismos del Estado, profesionales y supervisores, para analizar temas de la convivencia escolar”.

“Todavía no tenemos un balance cierto, nos faltan más reuniones, pero hay algún grado de agresividad que hay que hacer que se supere, por eso tenemos que aplicar la mediación escolar, la solución pacífica de conflictos, enseñarles a los chicos que existe una mediación y no podemos ir al choque siempre”.

Encuesta institucional

Marta Landó comentó que en la mañana de este jueves “nos reunimos para realizar una encuesta institucional para ver las demandas de cada institución, porque hay distintas necesidades. Tenemos que partir de una base lógica”, y anticipó que “se hará una encuesta por establecimiento educativo, a directivos y a docentes, para ver qué es lo que observan y las necesidades de los alumnos, para luego programar talleres, charlas inclusive para padres, no solo para docentes”.

“Hoy estuvimos definiendo este paso, se armarán posibles preguntas y lo vamos a coordinar con supervisores, inclusive tenemos una reunión con la parte pendiente, que es la Justicia, Fiscalía, Policía, para revisar todos los protocolos. En la reunión del lunes participó la exjueza Alicia Vivian, con un aporte muy valioso”, precisó.

“La inquietud pasa por poder atender las problemáticas de los alumnos, por eso queremos saber lo que pasa en cada institución educativa para dar mejores respuestas”, sintetizó la funcionaria.