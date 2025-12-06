Indignante: una joven tenía lista la bici para su primer día de trabajo y se la robaron

Una joven de 18 años que se preparaba para ir en bicicleta al balneario Ñandubaysal en su primer día de trabajo, sufrió el robo de su bicicleta en la mañana de este sábado, en un hecho indignante.

El robo ocurrió en una vivienda de calle Labayén y Cantera, en barrio Hipódromo. El ladrón llegó en una bicicleta playera descolorida y se llevó la de la joven, que no encuentra consuelo porque había vendido budines para arreglar su bicicleta.

Alejandra, la madre de la joven, dijo en RADIO MÁXIMA que “mi hija María Victoria había conseguido por primera vez su trabajo y había dejado su bicicleta en mi casa y se la robaron, nos dejaron otra, en la puerta nos dejaron una playera amarilla, la Policía vino y la cargó”.

Gran esfuerzo

Agregó que “se llevaron una bicicleta que es el esfuerzo de una familia, entraba a las 2 de la tarde al Ñandubaysal y se quedó sin medio para ir a trabajar, estaba comiendo algo para salir temprano”.

Dijo también que “lo lamentable es que ingresó al fondo de la casa y no escuchamos nada, yo estaba con mi hija y los dos nietos, con el ventilador y los chicos mirando tele, la bici estaba en el patio”.

La mamá de la joven describió que el autor “es un muchacho de gorra blanca, tenemos algunas cámaras, se lo ve claramente que llega de tiro con la playera amarilla y la abandona, ingresa y se lleva la de mi hija, tomó para el barrio Cantera”.

Dijo además que “mi hija tiene 18 años, entró en un estado de nervios, y no tiene medios para decir voy y compro otra bicicleta, tiene muchas ganas de avanzar en la vida, eso es lo que duele, no es así la vida, te duele porque a mis hijos los crié enseñando que todo en la vida se gana, se trabaja, se estudia, esto da impotencia. Te duele porque nunca había visto así a mi hija. Mi hija vendió budines para arreglar la bicicleta para ir al trabajo”.

La bicicleta es rodado 29 color azul, con detalles blancos y letras naranjas. Por cualquier dato, comunicarse al 3446 653336.