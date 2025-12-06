Defensa del Consumidor advierte sobre ofertas incumplidas y publicidad engañosa

La Oficina Municipal de Información al Consumidor alerta a la comunidad sobre prácticas comerciales engañosas y ofrece recomendaciones para prevenir estafas o irregularidades que vulneren los derechos de los consumidores. Entre las situaciones más frecuentes se encuentran: falta de stock, precios no respetados, beneficios inexistentes y condiciones ocultas.

¿Qué es la publicidad engañosa?

Es cualquier forma de comunicación comercial que genera error o confusión en el consumidor. Puede deberse a omisiones, exageraciones, falta de claridad o directamente información falsa. Algunos ejemplos comunes son:

Anuncios con precios irreales o sin impuestos incluidos.

Imágenes de productos que no coinciden con lo recibido.

Promociones con “beneficios” inexistentes o mal explicados.

Promesas de “envío gratis” o “descuento exclusivo” con requisitos ocultos.

Información clave en “letra chica” que contradice el mensaje principal.

La legislación vigente exige que toda publicidad sea:

Veraz

Clara

Completa

Accesible

Consejos para evitar engaños:

Leé detenidamente la letra chica, especialmente en promociones online.

Guardá capturas de pantalla de lo que se ofrece: precios, productos, fechas y condiciones.

Compará con otras ofertas y consultá reseñas de otros usuarios antes de decidir.

Verificá que la imagen coincida con el producto final.

Consultá los términos completos antes de pagar.

Utilizá métodos de pago que permitan seguimiento y reclamos, evitando transferencias sin respaldo.

¿Qué hacer ante una publicidad engañosa o condiciones no cumplidas?

Reclamá directamente a la empresa exigiendo el cumplimiento de lo publicitado o la devolución del dinero.

Pedí siempre un comprobante del reclamo (correo, número de trámite, etc.).

Si no obtenés respuesta, podés realizar una denuncia formal ante Defensa del Consumidor.

Contacto del Área de Defensa del Consumidor:

Teléfonos: 420450 / 420451

WhatsApp: 3446-332763

Correo: [email protected]

Municipalidad de Gualeguaychú