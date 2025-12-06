Defensa del Consumidor advierte sobre ofertas incumplidas y publicidad engañosa

La Oficina Municipal de Información al Consumidor alerta a la comunidad sobre prácticas comerciales engañosas y ofrece recomendaciones para prevenir estafas o irregularidades que vulneren los derechos de los consumidores. Entre las situaciones más frecuentes se encuentran: falta de stock, precios no respetados, beneficios inexistentes y condiciones ocultas.
¿Qué es la publicidad engañosa?
Es cualquier forma de comunicación comercial que genera error o confusión en el consumidor. Puede deberse a omisiones, exageraciones, falta de claridad o directamente información falsa. Algunos ejemplos comunes son:
- Anuncios con precios irreales o sin impuestos incluidos.
- Imágenes de productos que no coinciden con lo recibido.
- Promociones con “beneficios” inexistentes o mal explicados.
- Promesas de “envío gratis” o “descuento exclusivo” con requisitos ocultos.
- Información clave en “letra chica” que contradice el mensaje principal.
La legislación vigente exige que toda publicidad sea:
- Veraz
- Clara
- Completa
- Accesible
Consejos para evitar engaños:
- Leé detenidamente la letra chica, especialmente en promociones online.
- Guardá capturas de pantalla de lo que se ofrece: precios, productos, fechas y condiciones.
- Compará con otras ofertas y consultá reseñas de otros usuarios antes de decidir.
- Verificá que la imagen coincida con el producto final.
- Consultá los términos completos antes de pagar.
- Utilizá métodos de pago que permitan seguimiento y reclamos, evitando transferencias sin respaldo.
¿Qué hacer ante una publicidad engañosa o condiciones no cumplidas?
- Reclamá directamente a la empresa exigiendo el cumplimiento de lo publicitado o la devolución del dinero.
- Pedí siempre un comprobante del reclamo (correo, número de trámite, etc.).
- Si no obtenés respuesta, podés realizar una denuncia formal ante Defensa del Consumidor.
Contacto del Área de Defensa del Consumidor:
Teléfonos: 420450 / 420451
WhatsApp: 3446-332763
Correo: [email protected]
