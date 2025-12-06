 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Defensa del Consumidor advierte sobre ofertas incumplidas y publicidad engañosa

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se brindan recomendaciones clave para detectar y actuar frente a publicidades engañosas y promociones que no se respetan.

6 Dic, 2025, 13:59 PM

La Oficina Municipal de Información al Consumidor alerta a la comunidad sobre prácticas comerciales engañosas y ofrece recomendaciones para prevenir estafas o irregularidades que vulneren los derechos de los consumidores. Entre las situaciones más frecuentes se encuentran: falta de stock, precios no respetados, beneficios inexistentes y condiciones ocultas.

 

¿Qué es la publicidad engañosa?

Es cualquier forma de comunicación comercial que genera error o confusión en el consumidor. Puede deberse a omisiones, exageraciones, falta de claridad o directamente información falsa. Algunos ejemplos comunes son:

  • Anuncios con precios irreales o sin impuestos incluidos.
  • Imágenes de productos que no coinciden con lo recibido.
  • Promociones con “beneficios” inexistentes o mal explicados.
  • Promesas de “envío gratis” o “descuento exclusivo” con requisitos ocultos.
  • Información clave en “letra chica” que contradice el mensaje principal.

La legislación vigente exige que toda publicidad sea:

  • Veraz
  • Clara
  • Completa
  • Accesible

 

Consejos para evitar engaños:

 

  • Leé detenidamente la letra chica, especialmente en promociones online.
  • Guardá capturas de pantalla de lo que se ofrece: precios, productos, fechas y condiciones.
  • Compará con otras ofertas y consultá reseñas de otros usuarios antes de decidir.
  • Verificá que la imagen coincida con el producto final.
  • Consultá los términos completos antes de pagar.
  • Utilizá métodos de pago que permitan seguimiento y reclamos, evitando transferencias sin respaldo.

 

¿Qué hacer ante una publicidad engañosa o condiciones no cumplidas?

  • Reclamá directamente a la empresa exigiendo el cumplimiento de lo publicitado o la devolución del dinero.
  • Pedí siempre un comprobante del reclamo (correo, número de trámite, etc.).
  • Si no obtenés respuesta, podés realizar una denuncia formal ante Defensa del Consumidor.

 

Contacto del Área de Defensa del Consumidor:

Teléfonos: 420450 / 420451

WhatsApp: 3446-332763

Correo: [email protected]

 

Municipalidad de Gualeguaychú

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

