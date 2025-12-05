La viceintendenta participó de un encuentro regional de UNICEF sobre niñez y adolescencia

La viceintendenta Julieta Carrazza, acompañada del director de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, participaron este jueves en una reunión convocada por UNICEF Argentina en la ciudad de Paraná. El encuentro formó parte de la visita oficial del Director Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, Roberto Benes. La iniciativa se desarrolla en alianza con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y reúne a autoridades de siete municipios entrerrianos: cuatro que ya integran el programa MUNA (entre ellos Gualeguaychú) y tres que se incorporarán en 2026.

El objetivo principal de la reunión fue intercambiar experiencias sobre el trabajo realizado en el marco de MUNA, una iniciativa impulsada por UNICEF que busca fortalecer las políticas locales orientadas al bienestar de niñas, niños y adolescentes. En este contexto, Carrazza contó sobre las características específicas de Gualeguaychú, los desafíos enfrentados y las acciones concretadas gracias al programa.

Desde su adhesión a MUNA, la ciudad ha avanzado en acciones concretas que incluyen la continuidad y mejora de políticas preexistentes, como la Mesa de Primera Infancia, enfocados en el desarrollo integral de los más pequeños. Entre las iniciativas destacadas se encuentran programas de promoción de derechos infantiles, talleres educativos y articulaciones intersectoriales para abordar la adolescencia, lo que ha permitido un abordaje más integral y participativo.

Además, Carrazza y Henchoz mantuvieron encuentros con Silvina Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas; la coordinadora del CONICET Entre Ríos, Eva María Petitti; el director de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, Pedro Reynoso y directivos del IPRODI.

Municipalidad de Gualeguaychú