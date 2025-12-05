Entre Ríos exporta dos tercios de su producción de nuez Pecán

La empresaria remarcó destacó el desarrollo de la actividad y la expansión. “Tenemos viveros que proveen a otras provincias del país y además se exporta a Uruguay”, indicó.

La producción cuenta con plantas de acondicionamiento y pelado, con capacidad de frío para almacenar el producto. Estas permiten conservarlo para periodos en los que la producción es un poco más lenta.

“Se ha dado de una manera muy armónica y estamos en una etapa de poder consolidar eso, aumentando la productividad de los montes”, explicó.

Recientemente, salió el primer embarque de nuez pecán hacia China, 20 toneladas producidas en la provincia.

“Se abrió en marzo de este año, con la firma del protocolo sanitario, entre ambos países, China es el mayor consumidor de nuez con cáscara, del mundo. Ha sido una alegría poder informar el fin de semana pasado, que un socio hizo la primera exportación de nuez pecán a China”, expresó.

En la misma línea, aclaró que Medio Oriente, Europa del Este, Perú y otros países, también son clientes.

“Dentro de la oferta de los productos secos, el pecán ha sabido distinguirse porque tiene un sabor muy rico y es versátil. Se puede incorporar en preparaciones dulces y saladas, o natural”, destacó la empresaria y agregó que “este año hubo mayor demanda y mayor oferta”, señaló.

La nuez está compuesta en un 75 por ciento, de aceites beneficiosos para la salud, en el marco de una dieta equilibrada.