Guale SINIESTRO

Una camioneta chocó contra la cabecera del puente Arroyo Grande, pero no hubo heridos

Un siniestro vial se registró este viernes por la tarde en el kilómetro 152 de la Ruta Nacional 12, a la altura del puente Arroyo Grande, en jurisdicción de Villa Paranacito, cuando una Ford Eco Sport impactó contra la cabecera del puente.

5 Dic, 2025, 20:03 PM

El hecho ocurrió pasadas las 16:00, cuando la camioneta, conducida por un hombre de 65 años que viajaba desde Corrientes hacia Bernal (Buenos Aires), terminó chocando el guardarrail de contención. El conductor iba acompañado por un joven de 29 años, y ambos —domiciliados en Bernal— resultaron ilesos.

 

Según declaró el conductor, perdió el control del rodado luego de que un vehículo de gran porte lo encerrara, lo que provocó el impacto y dejó a la Eco Sport sobre la mano rápida de la traza.

 

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas en el móvil 24. Los ocupantes ya habían salido por sus propios medios, por lo que se procedió al corte de la calzada y al balizamiento preventivo. También trabajaron en el lugar Gendarmería Vial Ceibas, Policía Puesto Empalme y una ambulancia del Hospital Eva Duarte, que asistió a los involucrados, aunque no fue necesario el traslado de ninguno de ellos.

 

El vehículo permaneció en el lugar hasta la llegada del auxilio enviado por Vialidad Nacional, que se encargó de su retiro. La dotación de bomberos regresó al cuartel a las 17:02.

Temas

SINIESTRO SINIESTRO VIAL VIALIDAD

