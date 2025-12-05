Ya se realiza el hormigonado del Boulevard Martínez entre Urquiza al Oeste y Gervasio Méndez

Se inició esta semana la colocación de hormigón en el Boulevard Martínez, entre Urquiza al Oeste y Gervasio Méndez, en el marco de una obra integral que transformará por completo este tramo clave de la ciudad que agilizará el tráfico vehicular en la zona oeste de la ciudad.

Hasta el momento, se completaron 135 metros lineales de hormigonado, en los cuales se utilizaron aproximadamente 132 m³ de hormigón, 150 mallas de hierro de 2,4 x 6 metros, 132 metros de hierro del 6 mm y un total de 337.500 kilogramos de material.

Con un presupuesto oficial cercano a los 400 millones de pesos, la obra fue adjudicada a la empresa Hornus S.A. y contempla la construcción de un pavimento rígido de hormigón armado sobre base de suelo calcáreo.

Al finalizar, ese tramo del Boulevard Martínez contará con dos calzadas de 6,50 metros de ancho cada una, separadas por un cantero central de 1,60 metros a lo largo de los 246 metros lineales de la obra.

Además de la pavimentación, se realizarán obras complementarias que contribuirán a mejorar la seguridad y funcionalidad de la arteria. Entre ellas, se incluye la colocación de luminarias en el cantero central para optimizar la visibilidad nocturna.

El proyecto, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, incluye también la renovación del sistema de desagüe pluvial mediante la instalación de dos cámaras de captación, que reemplazarán al antiguo guardaganado en la intersección con Gervasio Méndez.

Esta intervención permitirá optimizar la conexión entre los barrios 348, 338 y 120 Viviendas con Urquiza al Oeste, mejorando la circulación y la calidad urbana de toda la zona oeste de la ciudad.

