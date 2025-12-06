Defensa Civil insta a denunciar postes en mal estado en la vía pública

La Municipalidad de Gualeguaychú continúa desarrollando un operativo integral de relevamiento y verificación del estado de los postes de servicios instalados en la vía pública, con el objetivo de prevenir riesgos y mantener condiciones seguras en los barrios de la ciudad. La acción se lleva adelante de manera conjunta entre Defensa Civil, OMIC, Tránsito, la Agencia de Seguridad municipal e Inspección General.

El procedimiento apunta a identificar postes deteriorados, con inclinación o con daños estructurales que puedan representar un peligro para peatones, vehículos o viviendas.

El operativo se organiza en tres líneas de trabajo. La primera consiste en el relevamiento y construcción de un registro municipal. Se desarrolla un registro georreferenciado que permite ordenar las intervenciones y priorizar los puntos más críticos. A partir de estas acciones y de los reportes ciudadanos, se elabora un listado de estructuras que requieren inspección técnica o recambio.

La segunda línea contempla la participación vecinal. El Municipio recuerda que cualquier vecino puede colaborar denunciando postes en mal estado mediante Guale Activa —con la carga de una fotografía y la ubicación del poste—, la Oficina de Defensa del Consumidor o los teléfonos 3446- 420450, 3446- 420449 y la guardia de Defensa Civil al 3446-628885. La participación comunitaria resulta clave para que el relevamiento sea ágil y abarque toda la extensión urbana.

La tercera línea involucra a las empresas prestatarias. Una vez verificada la situación de cada poste, la información se eleva a Inspección General para que se realicen las notificaciones formales a las empresas de servicios, que deben ejecutar el recambio o la reparación correspondiente.

Municipalidad de Gualeguaychú