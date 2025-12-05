El Sanatorio Luis Jeannot Sueyro hará la escritura del edificio y planifica una ampliación

“Vamos a escriturar el edificio a nombre de la cooperativa, destacó en RADIO MÁXIMA el presidente de la cooperativa, Telmo Martínez, y adelantó que también, se está negociando para la compra de una propiedad lindera, lo que permitiría un crecimiento edilicio para el funcionamiento de consultorios médicos.

El edificio actual, aseguran, fue pagado en su totalidad. “Quedan algunas cuotas de AFIP pero muy bajas, quedó todo liquidado, nos quedan algunas indemnizaciones de empleados que se fueron jubilando”, expresó.

En febrero de 2017 abrió el sanatorio Luis Jeannot Sueyro como cooperativa de trabajadores en lo que era el AGOS, luego de la quiebra de la administración.

Martínez remarcó que “los tiempos difíciles parecen olvidados, hemos logrado salir adelante gracias a Dios”. De los 34 cooperativistas que continuaron con el proyecto, hoy son 78 trabajando en la Institución.

Telmo señaló que un factor limitante, actualmente, es el edificio, que con el paso de los años fue quedando chico.

“Estamos limitados y hacer obras es muy costoso, en un contexto difícil hay que ir con pies de plomo. Refaccionamos 12 habitaciones más pero nos falta espacio para los profesionales, y queremos mejorar los servicios, ahora vamos a poner dos médicos de guardia en vez de uno, porque colapsamos con las guardias”, observó.

Telmo adelantó que se analiza la compra de un inmueble cercano. “Estamos en proceso de compra de una propiedad cercana al sanatorio. Hemos hablado con los dueños y si podemos , seguramente, el año que viene concretemos esa compra porque la necesitamos”, expresó el presidente de la Cooperativa.