 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ELECCIONES 2025

Confirman las fechas de pago para autoridades de mesa

El pago se iniciará el día 10, de acuerdo al DNI. Aquí el detalles.

6 Dic, 2025, 10:04 AM

La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos informa que las autoridades de mesa que se desempeñaron en las Elecciones Legislativas Nacionales del 26 de octubre, percibirán sus correspondientes viáticos entre los días 10 y 16 de diciembre.

 

El pago se realizará, tanto de manera presencial, en las sucursales del Correo Argentino, como a través de medios electrónicos para quienes hayan optado por esta modalidad.

 

El cronograma de pago se realizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), conforme el siguiente detalle:

 

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de diciembre

 

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

 

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

 

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

 

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

 

Cabe recordar que quienes se desempeñaron como autoridades de mesa cobrarán un viático de $40.000, con un adicional de $40.000 para quienes realizaron la capacitación oficial en cualquiera de sus modalidades.

Temas

ELECCIONES 2025

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso