Guale NARCOTRÁFICO

Descubren una conexión para venta de drogas entre Concepción del Uruguay y Gualeguaychú: 18 allanamientos

Un megaoperativo iniciado en Concepción del Uruguay tuvo su continuidad en Gualeguaychú, con un total de 18 allanamientos.

5 Dic, 2025, 09:43 AM

En Gualeguaychú se realizaron tres allanamientos, uno en barrio Zabalet y dos en barrio Munilla, uno de ellos sobre Avenida Parque.

 

Hubo allanamientos en Concepción del Uruguay, en Basavilbaso y Rosario del Tala. Trabajaron 160 policías hasta altas horas de la noche. Los 18 allanamientos se ejecutaron de manera simultánea.

 

Trabaja el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.

 

El despliegue de efectivos se realizó en el marco de la Ley Nacional N.º 23.737 (Ley de Estupefacientes)

 

Desde la Jefatura Departamental informaron que las diligencias se encuentran en pleno desarrollo.

 

Detalle

 

Concepción del Uruguay: 13 allanamientos.

Gualeguaychú: 3 allanamientos.

Basavilbaso: 1 allanamiento.

Rosario del Tala: 1 allanamiento.

