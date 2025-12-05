 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale ENFERMEROS

“Ahora sí necesitamos aplausos”, dijeron los enfermeros autoconvocados

En la tarde de este viernes, se llevó a cabo una nueva movilización de enfermeros autoconvocados en Gualeguaychú.

5 Dic, 2025, 20:09 PM

“Ahora sí necesitamos aplausos”, rezaban algunos carteles que recordaban así el agradecimiento social recibido durante la pandemia por el sector de la salud.

 

“Lo de la pandemia quedó ahí, en el aplauso. Tenemos vocación, pero sin salario digno es explotación. Los aplausos quedaron en el olvido. Y nosotros necesitamos que reconozcan nuestra profesión. Enfermería es el pilar de la salud, el que está siempre”, manifestó la enfermera Lucía Almada.

 

La movilización apunta a plantear mejoras salariales, pero desde los autoconvocados se remarcó que el gobierno provincial pasó las paritarias para febrero.

 

También se pide pase a planta permanente, y se remarca que enfermeros y enfermeras deben tener varios empleos para poder vivir. En ese sentido, un cartel rezaba: “Quiero a mi mamá en casa”.

ENFERMEROS GOBIERNO MOVILIZACIÓN Salud

