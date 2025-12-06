El gobierno de Frigerio destaca la baja de los impuestos para el sector privado

“Este año, el gobierno consolidó una batería de medidas de alivio fiscal al sector productivo e industrial sin precedentes en la provincia”, señala un informe oficial del gobierno de Rogelio Frigerio.

El informe señala lo siguiente.

Este año se redujeron todos los impuestos en términos reales frente a la inflación. A saber:

*El Inmobiliario Rural bajó un 20% en moneda constante y el 100% del mismo se destina a mejoras de caminos rurales.

*Se redujo el 60% la alícuota de sello para inscripción de vehículos 0km y maquinaria.

*Se eliminaron más de 100 tasas, la mitad de las existentes.

*Se redujeron y eliminaron alícuotas de Ingresos Brutos a los polleros integrados. Se redujo la alícuota en un tercio y se reducirá a la mitad en 2026.

*Se eliminó el 13% de impuesto provincial a la energía eléctrica, y se puso en marcha un convenio para que los municipios reduzcan sus tasas en la factura de luz.

En cuanto al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), el gobernador hizo hincapié en que invertir en la provincia "tiene que convenir". La iniciativa provincial ya muestra sus frutos: inversiones por 160 millones de dólares y 1.500 puestos de trabajo privados generados en un contexto difícil.

"Cuando el Estado saca las trabas y tiende una mano, los entrerrianos responden con más producción, empleo y oportunidades", había dicho el mandatario tras la adhesión al RINI de la planta industrial de la firma Sagemüller, en Seguí.

"Además, para simplificarle la vida a los productores, con ahorro de tiempo y dinero, el gobierno ejecuta con éxito el Documento Único de Tránsito de animales (DUT) que ya utilizaron unos 18.000 ganaderos en el traslado de ocho millones de cabezas".