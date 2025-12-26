 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale SINIESTRO

Se produjo un incendio en el predio del Seminario Pío XII

El incendio forestal afectó unos 50 x 30 metros. Al lugar acudió una unidad de bomberos voluntarios de Gualeguaychú

26 Dic, 2025, 21:29 PM

El siniestro en el predio del Seminario Instituto Pío XII ubicado en Primera Junta al norte ocurrió cerca de las 20 horas y se desconocen las causas del inicio del mismo.

 

La unidad 36 de bomberos voluntarios de Gualeguaychú concurrió al lugar y trabajó sobre una superficie de unos 50 x 30 metros aproximadamente, regresando al cuartel una hora después.

 

No hubo personas afectadas por el siniestro

