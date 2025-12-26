Se produjo un incendio en el predio del Seminario Pío XII

El siniestro en el predio del Seminario Instituto Pío XII ubicado en Primera Junta al norte ocurrió cerca de las 20 horas y se desconocen las causas del inicio del mismo.
La unidad 36 de bomberos voluntarios de Gualeguaychú concurrió al lugar y trabajó sobre una superficie de unos 50 x 30 metros aproximadamente, regresando al cuartel una hora después.
No hubo personas afectadas por el siniestro
