Entre Ríos hundido en su mediocridad

Hace un año se le daba al delincuente de Urribarri la posibilidad de volver a su casa con una prisión domiciliaria que sólo gozan los que tienen influencias, a cualquier ciudadano común por haber robado el 0,0001% de lo que le robo Urribarri a todos los entrerrianos estaría en un calabozo sin agua y sin luz, sino que explique de donde viene él y su familia y como están hoy -todos millonarios-

José Allende secretario General de UPCN -CONFESO LADRÓN- hoy goza de una impunidad injustificada, bueno, se sabe por qué, favor con favor se paga, hace pocos días expreso el paro de ATE es un "mamarracho”. https://www.lavoz901.com/noticias/allende-ldquoes-un-mamarracho-el-paro-de-aterdquo.htm

Además, hace lo que siempre hizo Desde ATE criticaron a Allende por su cercanía con el gobierno https://informedigital.com.ar/desde-ate-criticaron-a-allende-por-su-cercania-con-el-gobierno/#google_vignette

Con el cambio del IOSPER al ahora OSER, nada ha cambiado, los prestadores se siguen quejando por las demoras en sus pagos, los amparos siguen igual o más, las denuncias públicas que hicieron como justificativo de ese cambio las estamos esperando, puro humo, hablaban de miles de millones “distraídos”, todos nos ilusionamos con un cambio de aire, pero no, otra vez nos defraudaron y, esos miles de millones que pusieron como excusa siguen sin aparecer.

Litigo contra la provincia por temas ambientales, hace unos días el Director General Legal y De Gestión Del Agua, de la secretaría de Ambiente el abogado Osvaldo Daniel Fernández, hizo un posteo en su Facebook que él mismo se encargo de viralizar, donde haciendo autobombo informaba todo lo que había hecho en estos dos años de gestión, me pregunto ¿no está y cobra para eso?, lo que olvido de poner en ese informe es que en lo que va de esta gestión la provincia en general y la secretaría de Ambiente en particular, de la cual es el Asesor Legal ha recibido más demandas y sentencias en contra que en los últimos 10 años, otra cosa que no informo es que el 30 de diciembre del corriente esta citado a indagatoria ante el Juez Federal de Gualeguaychú Dr. Hernán S. Viri, entre otras cosas por incumplir una sentencia del mentado Juez Federal, muchas veces el silencio es salud.

El Fiscal de Estado de la Provincia tiene la función de defender los intereses de todos los entrerrianos, en la misma causa en la que está imputado Osvaldo Fernández, entre otros, lo está el secretario de Minería Iturriza que, inexplicablemente en la indagatoria se presento como su abogado defensor el Fiscal de Estado Rodríguez Signes, sin dudar, con firmeza, el Juez Dr. Hernán S. Viri le recordó algo que tiene que saber de memoria -no puede representar a un acusado por un delito contra la provincia, cuando su cargo lo obliga a defender a los entrerrianos – Intereses contrapuestos se llama –

Además, demostrando que no saben como defenderse le plantea la incompetencia al Dr. Viri, siendo que en mayo del 2022 firmamos un acta en el despacho del Dr. Viri, su secretario Bancoff, la Fiscal Minatta, su secretario Riolfo, el entonces ministro Bahillo, el mismísimo Rodríguez Signes, Carlo Humberto Cadoppi Frigerio y el que suscribe, acta de la que surge la sentencia hoy incumplida por las autoridades provinciales.

El caso de la Vocal del Superior Tribunal de Justicia Dra. Medina de la provincia es un caso emblemático, por propia información del Superior se sabe que estuvo poco y nada cumpliendo su función para la cual fue nombrada y cobra un gran emolumento, por las crónicas periodísticas nos enteramos de que el juicio político va al archivo, sabemos que los encargados de llevarlo adelante son mayoría del oficialismo, favor con favor se paga.

En cada cambio de Gobierno todos nos ilusionamos, pero en la mayoría de los casos todo se repite, los mismos vicios, los mismos actores, los mismos favores.

Sé que este artículo me va a traer problemas, los vengo padeciendo desde que hago denuncias judiciales a empresas poderosas y al poder en ejercicio, pero tenemos que perder el miedo y hacernos valer como ciudadanos.

Ricardo José Luciano

D.N.I 13.815.662

Abogado.

Temas COLUMNA