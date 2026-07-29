El tiempo: días cambiantes en Gualeguaychú y anuncio de posibles tormentas entre viernes y sábado

Las condiciones del tiempo en el sur entrerriano se presentarán sumamente dinámicas a lo largo de los próximos días.

Para el viernes, se prevén tormentas de variada intensidad en la región, algunas localmente fuertes o severas, con probabilidad de caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y lluvias localmente abundantes.

Tras el paso de las precipitaciones que afectaron la región, desde este miércoles se espera una transición hacia jornadas más templadas, con un notable ascenso de temperatura hacia el cierre de la semana laboral, seguido por un nuevo descenso acompañado de inestabilidad.

Este miércoles, jornada más fresca y con mejoría temporaria. El jueves, tiempo bueno y ascenso paulatino de las temperaturas.

El viernes, se anticipa un “miniverano”, con máximas de 25 grados y posibilidad de tormentas. Hacia la tarde o noche, la humedad en aumento podría dar lugar a tormentas y chaparrones aislados.

Para el sábado, se anuncia el ingreso de un sistema de vientos del sur que provocará un descenso de temperatura y condiciones de tiempo inestable, con probabilidad de chaparrones durante gran parte de la jornada.

Para cerrar la cambiante semana, un domingo con mínima de 7 grados y máxima de 18.