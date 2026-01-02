Este domingo, ENERSA trabajará en la Estación Transformadora, pero no habría cortes

El siguiente es el informe de la empresa.

Enersa informa sobre trabajos programados en la Estación Transformadora Gualeguaychú

Enersa informa que este domingo 4 de enero, a partir de las 5 de la mañana y con una finalización prevista para el mediodía, se realizarán trabajos en la ET Gualeguaychú, destinados a normalizar las instalaciones afectadas por un desperfecto ocurrido el pasado 31 de diciembre.

Según las evaluaciones técnicas realizadas, no se prevén restricciones en el suministro eléctrico durante el desarrollo de las tareas. En caso de que sea necesario efectuar maniobras con eventuales afectaciones del servicio, estas serán coordinadas previamente con la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú.

Las intervenciones contemplan el reemplazo de transformadores y forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico en la región.

Desde Enersa se mantendrá el seguimiento de los trabajos, priorizando la normal prestación del servicio a los usuarios. Ante cualquier consulta, se recuerda que se encuentra disponible el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) 0800-777-0080, las 24 horas, y las redes sociales oficiales de la Empresa: @enersaarg.