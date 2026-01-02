 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale TURISMO

Carro, desde Punta Sur, promueve que Gualeguaychú haga “turismo de naturaleza”

Roberto Carro, propietario del complejo Punta Sur, dijo en RADIO MÁXIMA que en buena medida el carnaval marca el inicio de la temporada, aunque aclaró que “Gualeguaychú no es solo carnaval”.

2 Ene, 2026, 09:07 AM

En ese sentido, propuso elaborar un proyecto que incluya “avistaje de aves, fotografía de naturaleza, y que los cazadores y pescadores sean guías turísticos, para mostrar la diversidad que tenemos, hay mucha naturaleza para mostrar”.

 

"Gualeguaychú es muy grande y tiene mucha naturaleza, hay gente del mundo que se interesa por las aves y está de paso acá, que no saben la cantidad de especies que hay", agregó Carro.

 

 

"Somos el único camping abierto todo el año, acá viene gente de Alemania, Noruega, Estados Unidos, Brasil, Colombia, y vienen solo acá porque el resto están cerrados. Ya no tengo ganas de tenerlo abierto todo el año, no sé que va a pasar si yo lo cierro, van a venir a Gualeguaychú que es una ciudad turística y no van a encontrar nada abierto", reflexionó el prestador turístico.

TURISMO PROYECTO TEMPORADA CARNAVAL

