Madre denunció agresiones a su hija y detuvieron al novio de la joven

En horas de la tarde de este sábado, personal de Comisaría Tercera intervino en un hecho de violencia de género ocurrido en inmediaciones de Bvard. Montana y Soldado Mosto.

Una mujer de 41 años, madre de la víctima de 18 años, denunció que el novio de su hija, se presentó en el lugar donde se encontraban y, sin mediar palabra, comenzó a agredirla físicamente.

Ante la situación, vecinos dieron aviso a la Policía, que rápidamente acudió al sitio y procedió a la aprehensión del agresor, un hombre de 34 años, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental para las actuaciones de rigor.

La denunciante manifestó que su hija no desea radicar la denuncia, pero que ella lo hace debido al temor por la integridad física de la joven.