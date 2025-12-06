 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Una mujer fue detenida por agredir a un policía a la salida de un boliche

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 04:30, personal policial que realizaba servicio adicional en un local bailable intervino en un incidente ocurrido en las inmediaciones del establecimiento.

6 Dic, 2025, 14:09 PM

Según el informe, un funcionario policial de 27 años tomó conocimiento de que por la salida ubicada en calle Goldaracena se retiraba un hombre en evidente estado de ebriedad, acompañado por una mujer de 43 años que se encontraba alterada. Minutos después, la mujer intentó volver a ingresar al boliche por calle Maestra Piccini, desoyendo las indicaciones del personal que custodiaba el acceso.

 

A pesar de las advertencias de dos efectivos, la mujer persistió en su actitud y, en un momento, agredió físicamente al policía, propinándole golpes. Ante la situación, fue reducida de inmediato y trasladada en un móvil de la Comisaría de Minoridad.

 

Se iniciaron las actuaciones correspondientes por el delito de resistencia a la autoridad, quedando la mujer a disposición de la Justicia.

Temas

POLICIALES POLICÍA DETENIDA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso