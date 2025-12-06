Una mujer fue detenida por agredir a un policía a la salida de un boliche

Según el informe, un funcionario policial de 27 años tomó conocimiento de que por la salida ubicada en calle Goldaracena se retiraba un hombre en evidente estado de ebriedad, acompañado por una mujer de 43 años que se encontraba alterada. Minutos después, la mujer intentó volver a ingresar al boliche por calle Maestra Piccini, desoyendo las indicaciones del personal que custodiaba el acceso.

A pesar de las advertencias de dos efectivos, la mujer persistió en su actitud y, en un momento, agredió físicamente al policía, propinándole golpes. Ante la situación, fue reducida de inmediato y trasladada en un móvil de la Comisaría de Minoridad.

Se iniciaron las actuaciones correspondientes por el delito de resistencia a la autoridad, quedando la mujer a disposición de la Justicia.

