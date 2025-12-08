 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale FIESTA POPULAR

Los Corsos Matecito 2026 llevarán el nombre de Marina Correa

En la presentación se dieron a conocer las fechas de realización de la fiesta, los montos de los premios y las novedades de la celebración que refleja y reafirma nuestras raíces.

8 Dic, 2025, 10:36 AM
Presentación edición 2026
Presentación edición 2026

En la noche del 7 de diciembre volvió a vivirse la magia de los Corsos Populares Matecito, con el lanzamiento de la edición 2026, dedicada a Marina Correa, reconocida referente del carnaval local y trabajadora de la dirección de Cultura durante años. Marina dedicó gran parte de su vida a la creación y consolidación del arte festivo en la ciudad. Por razones de salud no pudo estar presente, pero fue representada en el escenario por su esposo, su hija y su nieto.

 

El intendente Mauricio Davico expresó su entusiasmo por esta nueva edición: “Son las raíces de lo que hoy nos marca como una ciudad con verdadera cultura carnavalera”. Además, adelantó que habrá 16 agrupaciones participando y varias sorpresas cada noche. “Este año se mejoró la iluminación y la música, y seguiremos trabajando para que la edición sea cada vez mejor”, agregó. También confirmó que los premios aumentaron un 150% y que el tradicional entierro se realizará durante el fin de semana largo, tal como solicitaron las agrupaciones.

 

El subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, destacó las mejoras realizadas y el acompañamiento municipal constante: “Después de que terminaron los corsos, tuvimos un receso de un mes y ya empezamos a reunirnos, aportar ideas y trabajar para que la edición 2026 sea superadora. Para este Estado municipal, la cultura carnavalera y popular es una gran apuesta que nos hace diferentes”, señaló.

 

Durante la jornada de presentación, realizada en la explanada del Museo del Carnaval, vecinos y visitantes disfrutaron de feria, gastronomía local y la posibilidad de conocer los detalles de la edición 2026. La apertura incluyó la entrega de distinciones a Chacho Bulay y Carlitos Zapata, en reconocimiento a su trayectoria y legado en el carnaval.

 

Avances de la edición 2026

 

Incremento en la cantidad de agrupaciones participantes, alcanzando 16 entre murgas y conjuntos carnavalescos

 

Ampliación y mejoras en el circuito de desfile y en la iluminación del escenario

 

Renovación de la presentación de salida, llegada y espacio del jurado

 

Mayor acompañamiento y participación de las agrupaciones durante todo el evento

 

Fechas oficiales de los desfiles

 

16 de enero – Desfile tradicional

 

23 de enero – Desfile infantil y tradicional

 

30 de enero – Desfile tradicional

 

6 de febrero – Desfile tradicional

 

13 de febrero – Entierro de carnaval

 

Premios edición 2026

 

Primer premio: $2.500.000

 

Segundo premio: $2.200.000

 

Tercer premio: $2.000.000

 

Participación: $1.700.000

 

Premios individuales: $250.000

 

Grupo de Mascarito: $100.000 por noche (se seleccionará un grupo por noche)

 

Agrupaciones participantes

 

En la presentación, varias de las 16 agrupaciones mostraron aspectos de su propuesta, ya sea temática, vestuario, música o coreografía. Las agrupaciones presentes fueron:

 

Esencialmente Divertidos

 

Los Cocoliches

 

Mainumby

 

Los Vacantes

 

Renacer de los Auténticos

 

Heredando Raíces

 

Revolucionarios del Guevara

 

Caciques del Norte

 

Vieja Fantasía

 

Purretones

 

Colombianos

 

Inscripciones abiertas: Mascaritos

Se lanzaron las inscripciones para los Mascaritos, personajes disfrazados que se mezclan con el público durante los desfiles, combinando humor y travesuras. La convocatoria está abierta a todos los vecinos que quieran sumarse. Además, se abrieron las inscripciones para el Desfile Infantil y el Entierro de Carnaval, invitando a revivir la tradición de los fantasmas que ríen.

 

Homenaje a Benghy

Durante el evento se rindió un emotivo homenaje a Benghy, destacado artista y director artístico local que dejó una huella imborrable en las comparsas Papelitos, Ara Yevi y Vieja Fantasía. Su creatividad, alegría y legado fueron recordados con afecto por la comunidad.

 

Cierre musical

La jornada culminó con la actuación de la banda KE SABOR, que cerró el evento con ritmo, alegría y baile para todos los presentes.

 

Entre las autoridades que acompañaron estuvieron el secretario de Gobierno Manuel Olalde, la directora de Habilitaciones Diana Visconti, el director de Comunicación y Prensa Pablo Remolif, el director de Turismo Adrián Romani, el director de Deportes Raymundo Legaria y el concejal Juan Pablo Castillo.

Bajo la conducción de Marcela Faiad, encargada de jurados, y los coordinadores del Corso Popular Matecito Danilo Praderio y Noelia Amarillo, el evento cerró de manera emotiva y festiva, celebrando la historia, la cultura y la comunidad que hacen del carnaval de Gualeguaychú una tradición única.

FIESTA POPULAR

