Gualeguaychú supera el 80% de reservas para este fin de semana

Con un nivel de reservas de alojamiento que supera el 80 %, Gualeguaychú vuelve a ser escenario de convocatoria internacional, nacional y regional. La llegada de visitantes está traccionada principalmente por la realización de la 12.ª edición de la Expo Moto 2026 en los Galpones del Puerto, propuesta que se extiende desde este viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre, junto a competencias deportivas y encuentros culturales distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

Durante las tres jornadas, el evento ofrece exhibiciones de marcas oficiales y fábricas, salones de indumentaria y repuestos, patio gastronómico, un estacionamiento con capacidad para 5.000 motocicletas, la pista de Test Ride y el espectáculo del Globo de la Muerte, además de bandas en vivo y charlas abiertas sobre viajes y experiencias en ruta.

Por otro lado, este viernes 13 y el domingo 15, de 8 a 19 h, el Aeroclub Gualeguaychú lleva adelante jornadas de saltos de bautismo en paracaídas en modalidad tándem junto a instructores profesionales, a las que se agregan las competencias deportivas programadas en distintos clubes y espacios locales.

En paralelo, se realizan propuestas abiertas para todos los públicos: este viernes, a las 20 h en el Corsódromo, llega “Carnaval con Todos”, con la participación de instituciones educativas y centros de día; en el mismo horario se desarrolla “La Noche de las Vinotecas” en la vinoteca Le Garage. Además, el sábado 14 en el Club Frigorífico con la celebración del Día de la Tradición y los 50 años del Ballet Folklórico Argentino El Lazo, y culmina el domingo 15 desde las 15 h en el Mercado Munilla con el segundo Encuentro de Coleccionismo.

Además, también están abiertas las opciones de visitas a los museos y las reservas naturales:

- Museo Ferroviario Enrique Aagaard: viernes de 8 a 12; sábados y domingos de 14 a 18 h.

- Museo Azotea de Lapalma: viernes de 9 a 12 y de 15:30 a 18:30; sábados de 10 a 13 y de 15:30 a 18:30, domingos de 10 a 13.

- Museo Casa Natal de Fray Mocho: viernes de 9 a 12 y de 14 a 17, sábados de 10 a 16 y domingos de 10 a 13.

- Casa De Deken / Museo de la Memoria Popular: viernes de 7 a 13 y de 19 a 22; sábados y domingos: de 10 a 13 y de 17 a 20.

- Museo del Carnaval: viernes de 9 a 13 y de 16 a 20, sábados de 9 a 12 y de 16 a 20, domingos de 9 a 13.

- Museo Casa de Haedo: viernes de 9 a 12 y de 16 a 19, sábados y domingos de 10 a 13.

- Reserva Natural “Las Piedras”: todos los días de 9 a 19.

- Parque Florístico (Parque Unzué): todos los días sin límite de horario.

- Centro de Interpretación “La Delfina” (ubicada en el Parque Unzué): miércoles a domingo de 8 a 18

Prensa Municipal

Temas TURISMO