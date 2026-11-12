Estudiantes preparan sus producciones para la tercera edición de “Pensar Malvinas”

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Malvinas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, acompaña el desarrollo de la tercera edición del certamen educativo “Pensar Malvinas”, una propuesta que invita a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario a reflexionar sobre la soberanía nacional, la memoria y la identidad argentina mediante producciones artísticas colectivas.

En esta etapa, los grupos participantes se encuentran preparando sus trabajos bajo la consigna “Una tela, un sentimiento: Malvinas”, que propone intervenir un lienzo blanco de aproximadamente dos metros de largo por uno de ancho, utilizando diferentes técnicas y recursos expresivos.

A través de dibujos, pinturas, frases, símbolos y collages, los estudiantes tienen la posibilidad de representar sus miradas sobre la Cuestión Malvinas, abordando conceptos como la soberanía, el territorio, la identidad, la paz, los héroes y el sentido de pertenencia nacional. Cada producción deberá estar acompañada por una breve reseña escrita que explique el significado de la obra.

La iniciativa busca promover el trabajo colaborativo dentro de las instituciones educativas y generar espacios de intercambio y reflexión entre estudiantes y docentes, fortaleciendo el conocimiento de la historia argentina y la importancia de mantener viva la memoria de quienes defendieron la soberanía nacional.

Cabe destacar que esta tercera edición fue declarada de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, mediante la Disposición n.º 45/2026 DDE GCHÚ, en reconocimiento al valor pedagógico de la propuesta y su contribución a la construcción de memoria colectiva.

Las inscripciones al certamen ya finalizaron y las instituciones participantes deberán presentar sus producciones terminadas entre el 9 y el 13 de noviembre, en las oficinas del Área de Malvinas, ubicadas en 25 de Mayo 734, de lunes a viernes, de 7 a 13 h.

Los trabajos serán exhibidos públicamente el domingo 29 de noviembre en el Corsódromo, en el marco de la segunda edición de la Maratón por Malvinas. De esta manera, las producciones realizadas por los estudiantes formarán parte de una jornada que integrará educación, arte, deporte y memoria, permitiendo que toda la comunidad conozca las distintas expresiones construidas en las aulas.

Continúan abiertas las inscripciones para la Maratón por Malvinas

La segunda edición de la Maratón por Malvinas se realizará el domingo 29 de noviembre, desde las 8:30 h, en el Corsódromo de Gualeguaychú. La actividad, organizada por el Área de Malvinas junto a la Dirección de Deportes, contará con pruebas de 4 y 8 kilómetros y una caminata recreativa, con el objetivo de promover la participación comunitaria y rendir homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 19 de noviembre y podrán realizarse de manera online a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/43KJybpF3k1zDrDy5

Quienes ya se hayan inscripto presencialmente no deberán completar nuevamente el formulario, ya que sus registros continúan vigentes.

Para consultas o asesoramiento, las personas interesadas pueden comunicarse con el Área de Malvinas al 3446-610078 o acercarse a sus oficinas, ubicadas en 25 de Mayo 734, de lunes a viernes, de 7 a 13 h.

Municipalidad de Gualeguaychú

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