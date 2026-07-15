Los festejos en Gualeguaychú se concentraron en la Costanera y la multitud colapsó los celulares

Los festejos arrancaron con bocinas y música a alto volumen por el centro de la ciudad, donde personas de todas las edades con camisetas y banderas argentinas celebraron la histórica victoria.

El epicentro de los festejos fue en la zona de la Costanera, donde en los momentos de mayor convocatoria se colapsaron los celulares, al igual que en algunos puntos del centro de Gualeguaychú.

La fiesta de los hinchas de Gualeguaychú se prolongó por dos horas, y se había sumado gente a medida que pasaban los minutos, pero ocurrió también que era difícil para llegar a la zona en vehículo, por lo cual muchos jóvenes optaron por llegar caminando.