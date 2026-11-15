Bomberos Voluntarios Gualeguaychú cumple 60 años de historia

15 de noviembre de 1966 – 15 de noviembre de 2026

Hay historias que no comienzan con una celebración, sino con una necesidad. Historias que nacen en los momentos más difíciles y que, gracias al coraje de unos pocos, terminan convirtiéndose en el orgullo de toda una comunidad.

La de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú es una de ellas.

A comienzos de la década de 1960, devastadores incendios dejaron una huella profunda en la ciudad. Las llamas que consumieron la recordada Confitería Apolo y, años después, los establecimientos comerciales de Sauan y la zapatería Tonsa, pusieron en evidencia una realidad que ya no podía esperar: Gualeguaychú necesitaba una institución preparada para proteger a su gente.

Y la respuesta nació de sus propios vecinos.

El 15 de noviembre de 1966, impulsada por el Centro de Defensa Comercial e Industrial y por un grupo de ciudadanos encabezados por Milcíades Zuluaga, nació la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú. Aquella decisión hizo historia: se constituyó el primer cuartel de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos y el número 142 de la Argentina.

Los primeros pasos estuvieron lejos de contar con los recursos actuales. En la vieja usina de calle Pellegrini comenzó a tomar forma el cuartel. Bajo la conducción del primer jefe del Cuerpo Activo, Walter Damasco, aquellos pioneros enfrentaron su primera emergencia —un incendio de vivienda en la zona oeste— utilizando sus propios vehículos, porque todavía no tenían una autobomba. Recién en junio de 1967 llegaría la primera unidad.

No tenían todo lo necesario. Pero tenían lo indispensable: la decisión de estar cuando alguien los necesitara.

Desde entonces, cada generación tomó la posta de la anterior. Cambiaron los equipos, crecieron las capacidades y se multiplicaron los desafíos. A los incendios se sumaron rescates, accidentes, inundaciones y emergencias de toda naturaleza. Pero algo permaneció intacto: esa vocación extraordinaria de dejarlo todo para ir en auxilio de los demás.

Detrás de cada sirena hay una familia que espera, una guardia que no termina, una preparación silenciosa y una promesa que se renueva todos los días. Hay hombres y mujeres que eligen servir, aun cuando hacerlo significa enfrentarse al peligro.

Hoy, al cumplir 60 años, Gualeguaychú honra a sus fundadores, a quienes entregaron parte de su vida a esta institución, a quienes ya no están, a sus veteranos, a sus familias y a cada integrante que mantiene encendida aquella primera llama de solidaridad.

Porque seis décadas después, el mayor patrimonio de nuestros Bomberos Voluntarios no está solamente en sus unidades ni en sus instalaciones. Está en la confianza de un pueblo que sabe que, cuando llega la emergencia, siempre habrá alguien dispuesto a responder.

HISTORIA QUE INSPIRA. VOCACIÓN QUE CONTINÚA.

60 años de una historia que comenzó con vecinos decididos a proteger a su ciudad y que hoy pertenece a todo Gualeguaychú.

Prensa Bomberos Gualeuaychú

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