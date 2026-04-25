“Fue una desgracia con suerte”, dice el vecino que sufrió un incendio en su casa del Barrio 338 viviendas

César Capelli, quien sufrió un incendio en su vivienda del barrio 338 viviendas “Francisco Ramírez”, dijo en RADIO MÁXIMA que “estamos sobrellevándola, pero fue una desgracia con suerte”.

Capelli, que es policía retirado, relató que “mi hijo se fue al colegio temprano y mi mujer a las 8,30 a hacer un mandado al centro, y como a las 9 golpean la puerta fuerte y era el vecino de arriba que veía fuego”.

Agregó que “si no fuera por el vecino, no sé qué hubiera pasado con la inhalación de humo. Llamé a los Bomberos y los vecinos rompieron la puerta del fondo para poder meter una manguera, llegaron los Bomberos y se alcanzó a apagar”.

Sobre los daños en la vivienda, precisó que “en la pieza se quemó todo, y una parte del living, se rompieron los vidrios también. A la pieza la utilizábamos de depósito, teníamos guardados un montón de muebles, ropa de invierno y algunos electrodomésticos de mi hija, varias cosas que se quemaron, pero gracias a Dios estamos todos bien. El living quedó más o menos, pero creo que con pintarlo zafa, a eso lo verá el albañil el lunes”.

Acerca del posible origen del fuego, manifestó que “la verdad que para mí pudo haber sido una vela que mi señora le pone todos los días a la Virgen, por ahí se cayó y originó eso, y gracias a Dios después saltó la térmica”.

Agradeció además que “los vecinos se portaron muy bien, y los Bomberos también, después me llevaron al hospital para ponerme oxígeno porque había inhalado mucho humo. Muy agradecido también a los amigos de varios clubes. La Policía también vino, vino el subjefe a ver qué precisábamos, de Paraná me llamaron, al igual que mis compañeros. La Municipalidad me llamó, Defensa Civil…La verdad que estoy muy agradecido”.

César Capelli vive en la vivienda con su esposa y tres hijos.