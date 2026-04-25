El Senado recibió el pliego para titularizar a Pedro Rebollo como fiscal federal en Gualeguaychú

El gobierno nacional envió este viernes al Senado de la Nación una lista de pliegos, que incluye como fiscales generales a Santiago Roldán, Natalia Crede y Ángeles Ramos en CABA; y de Pedro Rebollo para la fiscalía ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú. Desde 2020 es subrogante en la jurisdicción y en 2024 el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, remitió al Ejecutivo nacional la terna de postulantes con Rebollo a la cabeza.

Rebollo ha tenido actuación en importantes casos que ha llevado adelante el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri. En estos días, Rebollo fue quien pidió la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú, en la causa por contaminación.

Rebollo, de 56 años, nació el 2 de diciembre de 1969 en Vicente López. Egresó de la Universidad de Belgrano en 2004 y llegó a Gualeguaychú tras desempeñarse durante quince años como secretario de Fiscalía Federal de Campana y fiscal federal subrogante de la fiscalía federal de Campana y fiscal auxiliar de la Procunar Rosario y de la unidad fiscal especializada en crimen organizado.

Había ocupado el primer lugar en el orden de mérito en el concurso convocado tras la apertura y puesta en funcionamiento del Juzgado Federal de Gualeguaychú.

En su función en Gualeguaychú, ha tenido algunos casos resonantes, desde la investigación por abusos sexuales en el regimiento local u otra que involucra a policías provinciales en la compra y venta de autopartes de vehículos secuestrados, hasta la causa iniciada tras el aterrizaje de una avioneta cargada con cocaína en el delta entrerriano.

En esta ocasión se enviaron 26 pliegos, que se suman a los 78 girados desde el Poder Ejecutivo durante los primeros meses de este 2026. El listado incluye fiscales, jueces, defensores públicos y extensiones a magistrados cercanos a los 75 años.