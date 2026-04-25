Un joven de 18 años fue herido con un arma de fuego

En la mañana de este sábado, alrededor de las 8,30, un joven de 18 años fue herido con disparos de un arma de fuego.

El joven herido fue trasladado al hospital Centenario.

El hecho ocurrió en calles Quijano y 10 de Junio, barrio del club Sarmiento de Gualeguaychú.

Se supo que un grupo de jóvenes volvieron caminando desde un boliche, y en determinado momento apareció otro que efectuó tres disparos a uno de los que iba en el grupo, dos en la pierna y el otro en la ingle.

Trabajan en el hecho la Policía de Gualeguaychú y la fiscalía a cargo del doctor Jorge Gutiérrez.