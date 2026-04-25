Asumieron las nuevas autoridades de la Facultad de Bromatología de la UNER

El Lic. José Dorati asumió como decano y la Lic. María Tulia Aizaga como vicedecana, en una ceremonia realizada en la Unidad Académica, en la ciudad de Gualeguaychú.

El acto fue presidido por el rector de la UNER, Cr. Andrés Sabella; el decano saliente, Lic. Gustavo Isaack; y las autoridades electas.

Contó con la presencia de funcionarios provinciales y municipales, legisladores, intendentes y viceintendentes de la región, representantes de organismos públicos, fuerzas de seguridad, instituciones educativas, colegios profesionales, el sector productivo y la comunidad universitaria en su conjunto, así como familiares, amigos y público en general.

Entre las autoridades presentes se encontraba el secretario económico financiero de la UNER, Juan Manuel Arbelo; decanas y decanos de distintas facultades de la UNER; el senador provincial Casiano Otaegui; la diputada provincial Lorena Arrozogaray; la presidenta del Instituto de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, María Laura Renoldi; la viceintendenta de Gualeguaychú, Julieta Carrazza; el director de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar, Bruno Leandro Frizzo, en representación del presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca; la directora departamental de Escuelas de Gualeguaychú, Marta Irazábal de Landó; la directora general del ICAB, Karina Meier; el viceintendente de Gualeguay, Efraín Martínez Epele; y el intendente de Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto, entre otros representantes institucionales.

Asimismo, participaron representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); del Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú; del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU); de la Universidad de la República (UDELAR), particularmente del Centro Universitario Regional Litoral Norte; del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos (ICTAER), espacio científico-tecnológico UNER-CONICET orientado a la investigación y desarrollo en alimentos; de instituciones educativas de nivel superior y medio; de colegios profesionales, entre ellos el Colegio de Licenciados en Bromatología de Entre Ríos, el Colegio de Nutricionistas, el Círculo de Bioquímicos y el Colegio de Abogados; de organizaciones sindicales y del sector productivo; de distintos credos; y de fuerzas de seguridad como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Entre Ríos, junto a medios de comunicación locales y regionales.

Durante el momento central de la ceremonia, el decano electo José Dorati prestó juramento de ley, tras lo cual tomó juramento a la vicedecana electa María Tulia Aizaga. Posteriormente, las autoridades firmaron las actas de toma de posesión de sus cargos, formalizando así el inicio del nuevo período institucional.

En el marco del acto, también se destacó el equipo de gestión que acompañará esta nueva etapa: el secretario administrativo Nicolás Zonis; la secretaria de Investigación, Rosa Ana Ábalos; la secretaria de Extensión y Desarrollo Territorial, Andrea Carraza; la secretaria de Asuntos Estudiantiles, Gabriela Ledesma; y el secretario Académico, Hugo Giménez.

Asimismo, se realizó un reconocimiento al decano saliente, Lic. Gustavo Isaack, a quien se le hizo entrega de un presente institucional en agradecimiento por su labor y compromiso durante su gestión. Del mismo modo, el Colegio de Licenciados en Bromatología de Entre Ríos hizo entrega de presentes a las autoridades, a través de su presidente, Lic. Edgar Raimondo.

Valor de la Universidad Pública

En su discurso, el decano José Dorati destacó el valor de la universidad pública como herramienta de transformación social y reafirmó el compromiso de la nueva gestión con la comunidad.

“La universidad pública se defiende, se mejora y se proyecta siempre en el marco de la convivencia democrática”, expresó.

En ese sentido, también reivindicó los principios de la Reforma Universitaria como horizonte vigente: la universidad pública, autónoma, cogobernada y comprometida con su pueblo, como base para construir conocimiento con sentido social.

Asimismo, subrayó el impacto de la educación superior en el desarrollo de las trayectorias personales y colectivas: “Donde antes había un límite, aparece un camino. Donde había una puerta cerrada, aparece una oportunidad. Eso es ascenso social”.

Dorati también hizo hincapié en el rol de la institución en el territorio y la importancia de sostener vínculos con la comunidad: “Nada de esto se sostiene sin comunidad. La universidad se construye con unidad, con pluralidad y con compromiso colectivo”.

En ese marco, señaló que la gestión trabajará en el fortalecimiento de las funciones sustantivas de la universidad —docencia, investigación y extensión— con una mirada integral, promoviendo la calidad académica, la innovación, la vinculación con el sector productivo y el desarrollo regional.

Además, remarcó la necesidad de consolidar políticas que acompañen las trayectorias estudiantiles, fortalezcan la permanencia y el egreso, y profundicen la articulación con otros niveles educativos, así como el impulso a la investigación aplicada y la construcción de un ecosistema científico-tecnológico con impacto territorial.

La ceremonia contó también con la participación de ex autoridades de la Facultad, docentes, personal administrativo y de servicios, estudiantes, graduados y representantes de diversas organizaciones e instituciones locales y regionales, quienes acompañaron el inicio de una nueva etapa institucional.

En el inicio de este nuevo período, Dorati convocó a sostener una universidad abierta, comprometida y con mirada de futuro:

“Tenemos la responsabilidad de cuidar lo construido y, al mismo tiempo, animarnos a ir por más. Con convicción, con diálogo y con toda la comunidad, vamos a seguir haciendo de esta Facultad un espacio de oportunidades, conocimiento y transformación”.