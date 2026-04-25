El joven que agredió con una cadena no puede acercarse a la escuela y pidió el pase

"En realidad, intenta atacar a un compañero y las chicas que fueron lesionadas es porque intentan interponerse, son tres estudiantes nada más. Es muy grave que ocurra dentro de un establecimiento educativo", dijo el rector.

"Fue el lunes pasado a las 19:20 aproximadamente, cuando ingresaban a la segunda hora de clases", agregó.

"Concurren alumnos mayores de 18 años, pero están autorizados algunos menores, pero en ese grupo de segundo año son todos mayores. Las clases se dictan en el CIC. Tenemos aulas, el anexo surge por un convenio por la necesidad del barrio, donde hay muchas personas que no han terminado el secundario y así se crea el anexo para adultos, barrios Anhelado Sueño, Curita Gaucho, calle Perigan hacia los bulevares", explicó Guimera, sobre la situación actual del centro educativo y el convenio dada la necesidad.

Además, profundizó y dijo: "Este anexo tiene la orientación en turismo, por la necesidad que tiene la ciudad de tener personas formadas en esta área, uno de los espacios es circuito turístico termal, los egresados tienen una preparación especial".

"La violencia está instalada en la sociedad, y también la búsqueda de realizarse a veces se ve frustrada", sentenció.

"Estuvieron comentando en el recreo sobre el riesgo de hacer maniobras y piruetas con las motos, una conversación de recreo, pero uno de ellos comenta que este chico lo hacía. Cuando ingresan al aula, el profesor los estaba esperando y el chico reacciona y provoca a uno de los estudiantes. Es ahí cuando saca la cadena y las chicas intervienen para frenarlo", comentó sobre como fue la situación que terminó en el grave hecho ocurrido.

"Pero lo ocurrido no tiene que ver con las amenazas, sino un hecho que se generó por una conversación y provocó una reacción desmedida. Después el estudiante se retira y regresa para decirle a la preceptora que va a pedir el pase a otra institución, y la Policía lo detiene por lesiones, amenazas y daños", agregó.

Si bien están sucediendo muchas escenas violentas en las instituciones educativas, y también amenazas, el rector dijo que no había pasado nunca nada en el lugar relacionado a un hecho violento: "Dentro del establecimiento nunca había pasado, más allá de que ahora los chicos comentan que él contestaba mal. Sorprendió a todos, pero con la situación que atraviesa el país, estábamos atentos a que pudieran ocurrir amenazas o violencia".

"En este momento tiene una prohibición judicial por 90 días para acercarse hasta 200 metros, no va a volver a la escuela. Tenemos alumnos de distintas edades, incluso abuelas, charlamos con los estudiantes y ellos quieren seguir. Un móvil policial garantiza que se cumpla la restricción y brinda seguridad a estudiantes y docentes. Nosotros tenemos cursos tranquilos, no tan numerosos", señaló Guimera.

"En el caso de la cadena, cualquier cosa se puede convertir en una amenaza", advirtió.

"Ya se habló con la familia y nos vamos a reunir después de esta medida, porque pasarse de escuela implica todo un protocolo, seguiremos trabajando en el tema del estudiante, no nos desligamos", concluyó el rector del Esja Gualeyán.

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