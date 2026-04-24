Ya abrió el Circo Lux con espectacular éxito. Sábado y domingo, a las 18 y a las 20 horas

El circo Lux llegó a Gualeguaychú en una gira por la provincia, con una gran renovación. Una nueva contorsionista y un número de equlibristas que caminan sobre el alambre tenso, una prueba histórica de los circos, entre otras variadas propuestas para el público.

En esta oportunidad, habrá números de malambo, magia, malabares, y cambios en vestuario, anunció Claudia, la responsable de prensa.

Horarios para sábado y domingo en Gualeguaychú

El espectáculo cierra con las aguas danzantes y música clásica, a cargo de un maestro que se especializó en Las Vegas. Es una pileta de 12 metros, y los chorros superan los 10 metros de altura, combinados con luces que juegan con el agua.

Además, como buen circo tradicional, la actuación de los payasos. “El circo es lo clásico y lo nuevo”, resume Claudia.

Este sábado y domingo, hay funciones a las 18 y a las 20 en Costanera Sur, donde se fusionan el paisaje y la carpa del circo.