Una mujer activó el botón antipánico por la presencia de otra mujer con restricciones

Personal de Comisaría Segunda intervino este miércoles alrededor de las 16:30 horas, tras activarse un dispositivo BAP en inmediaciones de Maipú y José Ingenieros, domicilio de una mujer de 48 años.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una mujer de 33 años, quien se encontraba en estado alterado y sobre quien pesaban medidas de restricción vigentes respecto de la propietaria de la vivienda.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Género en turno, se dispuso la inmediata aprehensión de la involucrada, siendo trasladada a Jefatura Departamental para las diligencias de rigor y posteriormente alojada en Comisaría de Minoridad.

En el procedimiento colaboró personal del Comando Radioeléctrico.

Prensa Jefatura Departamental Gualeguaychú

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