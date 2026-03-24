Gran convocatoria en Gualeguaychú en la marcha por los 50 años del golpe

Una marcha de varias cuadras que partió desde 25 de Mayo y Rocamora en el anochecer de este martes, concluyó con una gran convocatoria en la plaza San Martín, en el marco de los 50 años del golpe militar.

“Gualeguaychú padeció en carne propia el proceso genocida, con 37 gualeguaychuenses desaparecidos o asesinados”, se destacó en el documento.

“Nuestra comunidad busca también a dos nietos robados, a Pedro, hijo de Blanquita Angerosa, nacido en cautiverio en un centro clandestino, y al hijo o hija de Marta Bugnone, que estaba embarazada al momento de su desaparición, tampoco se supo más nada de ella”, se indicó.

También se destacó la actividad de las Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, especialmente la perseverancia de Aurora Fraccarolli, y se homenajeó a los soldados fallecidos en Malvinas “que lucharon por la soberanía argentina”.

El documento hizo referencia a la realidad política argentina, al señalar que “el presente es de palmario retroceso en todo sentido”, y agregar que “si hay una novedad en el actual contexto es el papel penoso de un presidente que da vergüenza en todo sentido por su maldad y su servilismo”, tras lo cual varios manifestantes cantaron “Milei, basura, vos sos la dictadura”.

“Aquí seguiremos en las plazas, en las calles y luchando por la construcción de un gobierno popular que quiera y valore a su pueblo, con el amor como bandera siempre”, anunciaron.

La convocatoria sorprendió por la gran respuesta que tuvo. En la concentración en la plaza se leyó un documento, se compartieron las adhesiones y se presentaron números artísticos. Además, se exhibieron fotos de los 37 gualeguaychuenses desaparecidos.