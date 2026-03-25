2 de Abril: a 44 años de Malvinas, la ciudad rendirá homenaje a los Veteranos y Caídos

En el marco del 44° aniversario de la Gesta de Malvinas (1982–2026), se realizará el acto oficial en homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, el próximo jueves 2 de abril a las 15:30 horas, en el Monumento a los Caídos, ubicado en Luis N. Palma y Sáenz Peña.

La ceremonia contará con la participación de la Banda Militar “Teniente Coronel Saturnino Filomeno Verón”, perteneciente al Batallón de Ingenieros Blindados 2 de Concepción del Uruguay, junto a delegaciones escolares con abanderados y escoltas, y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Durante el acto se llevará a cabo el izamiento de la bandera, la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos, la colocación de ofrendas florales, un minuto de silencio y una Oración Litúrgica. Posteriormente, se realizará un desfile en honor a los veteranos y caídos, con la participación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, junto a estudiantes, quienes marcharán sobre calle Sáenz Peña, desde Rivadavia hasta Urquiza.

Para acompañar el desarrollo de la jornada, se dispondrán tribunas en Plaza San Martín, así como puestos sanitarios y de Defensa Civil. Además, se implementarán cortes de tránsito en las inmediaciones para garantizar la seguridad y el orden durante el evento.

Se invita a toda la comunidad a participar de este acto conmemorativo, que busca mantener viva la memoria, rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional y reafirmar el compromiso colectivo con la historia y la identidad argentina.